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40 bin yıllık karınca fosilli tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor

40 BİN YILLIK KARINCA FOSİLLİ TESPİHİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ankaralı tespih sanatçısı Yaşar Koçer, Osmanlı döneminden kalma, içinde 40 bin yıllık karınca fosilli bulunan el yapımı tespihi 7 bin dolara satıyor.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : 40 Bin Yıllık Karınca Fosilli Tespihin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor(6/10)2

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Ankaralı tespih sanatçısı Yaşar Koçer, tespih meraklıları için kıymetli taş ve objelerden tespihler yapıyor. Elinde bulunan en pahalı tespihin fiyatının 7 bin dolar olduğunu belirten Yaşar Koçer, yaklaşık 200 yıllık olan tespihin Osmanlı döneminden kaldığı için çok kıymetli olduğu söyledi.

200 YILLIK BİR TARİHİ VAR

Bu tür tespihlerin meraklılarının çok olduğunu belirten Yaşar Koçer, devlet büyüklerinden sanatçılara kadar çok sayıda ünlü kişiye özel tespihler yapıyor. "Elimizdeki en pahalı tespihin fiyatı 7 bin dolar civarında. Osmanlı'dan kalma bir tespih, yaklaşık 200 yıllık bir tarihi olduğu için kıymetli bir tespih. Osmanlı döneminde elle çalışan çıkrık denilen aletle yapılmış bir tespih" diyen Koçer, özellikle koleksiyoncular ve meraklıların bu tür tespihlere büyük kıymet verdiklerini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA TESBİH KOLEKSİYONU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük bir tespih koleksiyonu olduğunu kaydeden Yaşar Koçer, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir koleksiyonu var, Devlet Bahçeli Bey'in var. Onlar istedikleri zaman yapıyoruz. Milletvekillerimiz, sanatçılarımız var, dizi oyuncularımıza dizide kullanmak için tespihler veriyoruz. Payitaht dizisinin tespihlerini biz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın büyük bir koleksiyonu var, ondaki tespih adedi ve çeşidi zannediyorum başkasında yoktur" diye konuştu.

"ÇAM AĞACI REÇİNESİNDEN OLUŞUYOR"

Damla kehribar olarak bilinen taşın yaklaşık 40 bin yıl önceki çam ağacının reçinesinden oluştuğunu ifade eden tespih sanatçısı Yaşar Koçer, "Baltık Denizi'nin olduğu ülkelerden çıkıyor bu taş. 40 bin yıl önce reçine damladığı zaman üzerine konan karıncaların fosilleri taşın içinde kalıyor. Biz de bu taşları işlediğimiz zaman tespih taşının içinde karınca fosili ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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