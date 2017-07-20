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4 yıldır aranan Suriş İstanbul'da yakalandı!

4 YILDIR ARANAN SURİŞ İSTANBUL'DA YAKALANDI!

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firarilerine sahte pasaport temin eden suç örgütü lideri "Suriş" kod adlı Iraklı Hussein, İstanbul'da yakalandı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : 4 Yıldır Aranan Suriş İstanbul'da Yakalandı!(10/10)6

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından uzun süre aranan "Suriş" kod adlı Iraklı Hussein K.A.A., Fatih'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

ÜZERİNDEN 24 FARKLI ÜLKEYE AİT 270 SAHTE PASAPORT ÇIKTI

Yıllardır aranan suç örgütü üyesinin üzerinde yapılan aramada 5 adet Fransa'ya ait pasaportlar ele geçirilirken, şahsın Bakırköy'de barındığı evde yapılan aramalarda ise ABD, Almanya, Belçika, Kanada, Avusturya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 24 farklı ülkeye ait 270 sahte pasaport ve 21 adet boş vize ele geçirildi. Pasaportlardan büyük bir kısmının İnterpol'ün çalıntı duyurusu yaptığı belgeler olduğu anlaşıldı.MÜŞTERİLERİ ARASINDA DEAŞ VE FETÖ FİRARİLERİ VAR

Polis takibinden kurtulmak için "Rachad Alezzo" takma adını da kullanan Irak uyruklu "Suriş" kod adlı A.'nın sahte belge başına 10 bin doların üzerinde para aldığı müşteriler arasında DEAŞ ve FETÖ gibi çeşitli terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi.

17 TEMMUZ'DA YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

17 Temmuz'da yakalanan Hussein K.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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