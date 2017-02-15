Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Demirtaş, 4 yaşından sonra parmak emme ve biberon kullanma gibi kötü alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini bildirdi. Demirtaş, süt dişlerinin önemine yönelik yaptığı açıklamada, çocuklarda süt dişlerinin ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.



Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Demirtaş, 4 yaşından sonra parmak emme ve biberon kullanma gibi kötü alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini bildirdi. Demirtaş, süt dişlerinin önemine yönelik yaptığı açıklamada, çocuklarda süt dişlerinin ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.



Diş teli tedavisinin (ortodontik tedavi) minimal düzeyde diş çapraşıklıklarından başlayarak çene problemleri, çenenin normalden önde ya da geride olması durumu gibi ciddi iskeletsel problemlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Demirtaş, sadece dişlerin hareketiyle düzelecek problemlerde ideal tedavi yaşının tüm daimi diş kavsinin tamamlandığı 11-12 yaşları olduğunu, çene problemlerinde ise erken müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguladı.







kaynak:sabah