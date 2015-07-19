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4 yaşındaki losemili kızla evlendi

4 YAŞINDAKİ LOSEMİLİ KIZLA EVLENDİ

ABD'de Albany Medical hastanesinde görev yapan bir erkek hemşire, kendisine hayran olan 4 yaşındaki losemi hastalığı ile mücadele eden kız ile hastane içerisinde düzenlenen törenle evlendi.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:42
Puan Ver : 4 Yaşındaki Losemili Kızla Evlendi(10/10)7


Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Albany Medical hasttanesinde çalışan Matt Hickling isimli hemşire, kendisine hayran olan 4 yaşındaki kanser hastası Abby ile, hastanede düzenlenen törenle "evlendi". soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 4 yaşındaki lösemi hastası Abby isimli kızın hayali en sevdiği hemşire olan Matt Hickling ile evlenmekti. Abby, bu isteğini annesine söyledikten sonra annesi Hickling ile kızının talebini paylaştı.​ Hastane çalışanlarıysa "düğün pastası", "damatlık", çiçek ve "gelinlik" ayarlayarak 24 saat içerisinde evliliği gerçekleştirdi. Hickling, Abby'nin kendisine utangaç bir şekilde evlenme teklif ettiğini, kendisinin de kabul ettiğini belirtti. Abby, sonrasında bunun yaşadığı "en güzel gün" olduğunu belirtti.

 








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