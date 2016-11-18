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4 YAŞINDAKİ IRMAK'IN KATİLİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!


4 YAŞINDAKİ IRMAK'IN KATİLİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Tarih : 18 Kasım 2016, 13:33
Puan Ver : 4 Yaşındaki Irmak'ın Katili İle İlgili Flaş Gelişme!(5/10)5


Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 11 sayfalık  iddianame, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.     İddianamede, tutuklu sanık Himmet Aktürk hakkında, "Cinsel amaçlı cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir suçu  gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve  çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30  yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.



Sanığın yargılanması, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından  başlayacak.  Alaşehir'de 14 Ekim'de sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ancak bir sonuç  elde edilememişti. Minik Irmak'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında  itiraf eden zanlı Himmet Aktürk'ün ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde küçük kızın cesedi toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuştu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



 



kaynak:milliyet








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