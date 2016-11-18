

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianame, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık Himmet Aktürk hakkında, "Cinsel amaçlı cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.



Sanığın yargılanması, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından başlayacak. Alaşehir'de 14 Ekim'de sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ancak bir sonuç elde edilememişti. Minik Irmak'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden zanlı Himmet Aktürk'ün ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde küçük kızın cesedi toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuştu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.







kaynak:milliyet