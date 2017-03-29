Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

4 yaşındaki çocuk siri ile annesinin hayatını kurtardı

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİRİ İLE ANNESİNİN HAYATINI KURTARDI

Akıllı asistanların en insansısı Siri gündemde kalmaya devam ediyor. Son yaşanan olayda 4 yaşındaki çocuk akıllı asistanı kullanarak annesinin hayatını kurtardı.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : 4 Yaşındaki Çocuk Siri İle Annesinin Hayatını Kurtardı(6/10)7


Akıllı asistanların en insansısı Siri gündemde kalmaya devam ediyor. Son yaşanan olayda 4 yaşındaki çocuk akıllı asistanı kullanarak annesinin hayatını kurtardı.



Henüz daha yeni Siri‘yi gereksiz yere kullananlar daha doğrusu acil numaraları arattıran kişiler için cezai işlem uygulanacağı açıklanmışken bu konuda en azından bu özellik ile annesinin hayatını kurtaran 4 yaşındaki bir çocuğun kahramanlık haberi geldi.



Bilindiği gibi kullanıcı iPhone'una tanımladığı parmak iziyle hiçbir şekilde farklı kullanıcılar tarafından kilit açılamıyor, daha önce bir çocuk annesi uyurken gizlice annesinin parmağıyla kilidi açmış ve yaptığı alışverişler ile gündeme oturmuştu. Şimdi ise bir çocuğun yaptığı yaramazlık değil kahramanlığı ile TouchIDaşıldı.



Daily Mail'de yayınlanan haberde 4 yaşındaki çocuğun annesi, evde sadece iki küçük çocuğu varken düştü ve bayıldı. Bunu gören küçük çocuk ise annenin elini kullanarak önce TouchID‘yi aştı ve Siri‘ye sesli komut vererek acil servisi çağırdı. 15 dakikadan kısa bir sürede eve gelen sağlık çalışanları, ağlayan çocukları sakinleştirerek ve baygın annelerini alarak hastaneye yetiştirdi.



Steam'de dev Ubisoft indirimleri








Etiketler: 4  Yaşındaki  Çocuk  Siri  İle  Annesinin  Hayatını  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER