

Akıllı asistanların en insansısı Siri gündemde kalmaya devam ediyor. Son yaşanan olayda 4 yaşındaki çocuk akıllı asistanı kullanarak annesinin hayatını kurtardı.



Henüz daha yeni Siri‘yi gereksiz yere kullananlar daha doğrusu acil numaraları arattıran kişiler için cezai işlem uygulanacağı açıklanmışken bu konuda en azından bu özellik ile annesinin hayatını kurtaran 4 yaşındaki bir çocuğun kahramanlık haberi geldi.



Bilindiği gibi kullanıcı iPhone'una tanımladığı parmak iziyle hiçbir şekilde farklı kullanıcılar tarafından kilit açılamıyor, daha önce bir çocuk annesi uyurken gizlice annesinin parmağıyla kilidi açmış ve yaptığı alışverişler ile gündeme oturmuştu. Şimdi ise bir çocuğun yaptığı yaramazlık değil kahramanlığı ile TouchIDaşıldı.



Daily Mail'de yayınlanan haberde 4 yaşındaki çocuğun annesi, evde sadece iki küçük çocuğu varken düştü ve bayıldı. Bunu gören küçük çocuk ise annenin elini kullanarak önce TouchID‘yi aştı ve Siri‘ye sesli komut vererek acil servisi çağırdı. 15 dakikadan kısa bir sürede eve gelen sağlık çalışanları, ağlayan çocukları sakinleştirerek ve baygın annelerini alarak hastaneye yetiştirdi.



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