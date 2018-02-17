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4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık, tek kişilik hücreye konuldu

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ EDEN SAPIK, TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden sapık, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Tarih : 17 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : 4 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Eden Sapık, Tek Kişilik Hücreye Konuldu(7/10)3

Adana'da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

4 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETMJİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HABERİ YALANLANDI

Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K'nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZ TABURCU EDİLDİ

Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay'ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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