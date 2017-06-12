Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

4 terörist böyle teslim oldu

4 TERÖRİST BÖYLE TESLİM OLDU

Hakkari Şemdinli kırsalında dün teslim olan 2'si kadın 4 teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : 4 Terörist Böyle Teslim Oldu(9/10)9


Hakkari Şemdinli kırsalında dün Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçtıkları belirtilen 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 kadın terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim oldu.



Teslim olan teröristleri, yiyecek ve içecek verildikten sonra ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 4  Terörist  Böyle  Teslim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER