

4 anket şirketi daha referandum tahminlerini yayınladı. KONDA, Gezici ve ANAR'ın anketlerinde 'Evet', SONAR'ın anketinde 'Hayır' önde. 4 anketin araştırmasında da 'Evet-Hayır' sonuçları birbirine çok yakın. 4 şirket de 1 Kasım 2015 genel seçim sonuçlarına yönelik araştırmalarında başarısız olmuştu.



KONDA







Buna göre Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,2 olarak duyurduğu araştırmasına göre, "Evet" oyu yüzde 51,5 oranında önde gözükürken, "Hayır" oyu ise yüzde 48,5'te. Araştırma sonuçlarına göre, halen kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oy oranı yüzde 9 olarak yer alıyor.







Seçime katılımın yüzde 90 oranında olmasını bekleyen KONDA, hata payı ve kararsız seçmen oranına da dikkat çekerek, "Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir" dedi.







KONDA'nın araştırması 30 ilin 124 ilçesine bağlı 197 mahalle ve köyde 3 bin 462 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayanıyor.



GEZİCİ







Gezici Araştırma Şirketi'nin anketinde ise, 'evet' oylarının oranı yüzde 51.3; 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 48.7 olarak belirlendi.







Gezici'nin yayınladığı ilk ankette 'hayır' oylarının oranı yüzde 58'di. 6 Nisan'da duyurulan son ankette ise bu oran yüzde 46.7'ye düşmüştü.







Ankete katılan MHP'lilerin yüzde 51.9'u 'hayır' oyu kullanacağını ifade ederken, eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 13 milletvekili tutuklu olan HDP'nin seçmenlerinde ise "Hayır" oyu kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 93.1. "Hayır" diyeceklerin oranı CHP'de yüzde 92.4; AKP'de ise yüzde 5.4.



ANAR







Yüzde 52'nin referandumda ‘Evet,' yüzde 48'in de ‘Hayır' oyu kullanacağı açıklayan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, "kanaatini ‘yanlış' olarak beyan eden seçmenler" diye tanımladığı "utangaç seçmenlerin" "gizli hayırcılar" olduğunu, bu referandumda ilk kez tercihini açıkça belirtmek istemediği için anket yapmayı reddedenler, anketten kaçanlar olduğunu anlattı. Uslu, "Ankette ‘hayır' deyip 16 Nisan'da ‘evet' diyecek olan utangaca rastlamadık ama tersini gördük" diye konuştu.



SONAR







SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 16 Nisan'da referandumu için yaptıkları son anketin sonuçlarını yayınladı. Bayrakçı, birçok araştırma şirketinin yüzde 53-54 civarı ‘evet' oranı gösterdiğini belirtirken kendi şirketinin oranlarını şöyle açıkladı: Hayır: 51.2, Evet: 48.8.







kaynak:evrensel