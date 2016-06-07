Ankara ve Bolu'da toplamda 4 servis aracının karıştığı kazada 36 kişi yaralandı.



Ankara ve Bolu'da toplamda 4 servis aracının karıştığı kazada 36 kişi yaralandı.



BOLU'DA İKİ SERVİS MİDİBÜSÜ KAZA YAPTI: 30 YARALI



Bolu'da fabrikada çalışan kadın işçileri taşıyan iki servis midibüsü ile traktörün karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Turgut Özdemir yönetimindeki 12 BC 049 plakalı servis midibüsü, Bolu istikametine giderken Doğancı Mahallesi mevkiinde aniden yola çıkan 14 AK 325 plakalı traktöre çarptı.







BAŞKENT'TE SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI: 6 YARALI



Başkent'te anaokulu personelini taşıyan servis aracı ile okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu iki araç da devrilirken, personelleri taşıyan araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.



