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4 Şehire Mevsimin İlk Karı Düştü! Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

4 ŞEHİRE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ! YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ordu, Ardahan, Ağrı ve Kars'a yılın ilk karının yağmasının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığı 3 santimetreyi bulurken, bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : 4 Şehire Mevsimin İlk Karı Düştü! Yüksek Kesimler Beyaza Büründü(9/10)5

Ekim ayının ilk günlerini yaşarken, 4 ilde mevsimin ilk karı düştü. Ordu, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta yüksem kesimler beyaza büründü.

ORDU'DA KAR KALINĞI 3 SANTİMETREYİ BULDU

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'na kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ordu'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

ARDAHAN'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.

KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta önceki gün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmur gece yerini kara bıraktı. Havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kış bu yıl erken geldi. Bugün Ekim ayının 3'ü dağlar beyaza büründü" dedi.

Öte yandan yağmurun ardından gelen kar, havanın hissedilir şekilde soğumasına neden oldu.

AĞRI'DA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Köse Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.

Yöre sakinlerinden Yunus Karataş, AA muhabirine, bölgede havanın soğuduğunu, ilçe merkezine 20 kilometre uzaktaki Köse Dağı'nın bu mevsim ilk kez beyaza büründüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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