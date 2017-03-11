

Malatyada, iki yıl önce 2 RF-4E keşif uçağının dağa çarptığı olayda Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu.



Üsteğmen Özkaya'nın yakınları, kazanın ardından araştırmalarında olumsuz hava koşullarından dolayı yerden yönlendirilen uçakların bilinçli olarak, pilotların uyarısına rağmen dağ hizasında alçaltıldığı; kule ekibinin bunu kayıtlardan görmesine rağmen müdahale etmediği, kurallara aykırı uçurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan 2 RF-4E keşif uçağı, 24 Şubat 2015'te dağa çarptı. Kazada hepsi pilot olan Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay, Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Kaza günü İzmirli anne emekli memur Aynur Özkaya, tuval başında resim yaparken, oğlunun şehit olduğu haberini aldı. Yürek yakan bu acı ardından bir süre ne tuval gördü gözü, ne eline fırça değdi.







32 yaşındaki evladın acısı, hayatla birlikte tabloyu da dondurdu. Sonra dünyaya küsmek, içine kapanmak yerine oğluna verdiği sergi açma sözünü yerine getirmek, içinin karanlığından kurtulmak için tekrar renklere sığındı. Aynur Özkaya'nın açtığı sergisinin en dikkat çeken eseri yarım kalmış yağlı boya tablo oldu. O tablo, serginin başköşesine konuldu. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eser de bu oldu.







kaynak:hürriyet