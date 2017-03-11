Yatmadan Önce Muzu Kaynatıp Suyunu İçin
Üçüncü Havalimanında Flaş Gelişme
Sabriye'den Sedat'a: Çok Mu Etek Giymek İstiyorsun?
Hava Harekatında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İran'da Patlama: 7 Ölü, 3 Yaralı
4 Pilotun Şehit Olduğu Kazada Korkunç Şüphe
Turizmde ‘Mir Kart' Dönemi
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
İstanbul'da Flaş Fetö Operasyonu!
Diyanet Umre Ücretlerini Açıkladı
Pınar Altuğ Çileden Çıktı!
Tudor: Sisteme Uymayan Gider
Darbe Girişimini Başbakan'a Haber Veren Adam Benim
Abd, Rus Büyükelçi'nin Ölüm Nedenini Açıklamayacak!
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi
Cıa Herkesi Hack'leyebiliyor
Lucid Air, 165 Bin Dolar Fiyatı İle Oldukça Konuşulacak
Apple, Samsung'u 5'e Katladı!
Nokia 8 Ne Zaman Çıkacak?
Android O Ne Gibi Özellikler İçerecek?

4 PİLOTUN ŞEHİT OLDUĞU KAZADA KORKUNÇ ŞÜPHE


4 PİLOTUN ŞEHİT OLDUĞU KAZADA KORKUNÇ ŞÜPHE
Tarih : 11 Mart 2017, 12:19
Puan Ver : 4 Pilotun Şehit Olduğu Kazada Korkunç Şüphe(9/10)10


Malatyada, iki yıl önce 2 RF-4E keşif uçağının dağa çarptığı olayda Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu.



Üsteğmen Özkaya'nın yakınları, kazanın ardından araştırmalarında olumsuz hava koşullarından dolayı yerden yönlendirilen uçakların bilinçli olarak, pilotların uyarısına rağmen dağ hizasında alçaltıldığı; kule ekibinin bunu kayıtlardan görmesine rağmen müdahale etmediği, kurallara aykırı uçurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan 2 RF-4E keşif uçağı, 24 Şubat 2015'te dağa çarptı. Kazada hepsi pilot olan Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay, Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Kaza günü İzmirli anne emekli memur Aynur Özkaya, tuval başında resim yaparken, oğlunun şehit olduğu haberini aldı. Yürek yakan bu acı ardından bir süre ne tuval gördü gözü, ne eline fırça değdi.



32 yaşındaki evladın acısı, hayatla birlikte tabloyu da dondurdu. Sonra dünyaya küsmek, içine kapanmak yerine oğluna verdiği sergi açma sözünü yerine getirmek, içinin karanlığından kurtulmak için tekrar renklere sığındı. Aynur Özkaya'nın açtığı sergisinin en dikkat çeken eseri yarım kalmış yağlı boya tablo oldu. O tablo, serginin başköşesine konuldu. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eser de bu oldu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: 4  Pilotun  Şehit  Olduğu  Kazada  Korkunç  Şüphe    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER