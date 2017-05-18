

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki ABD'li heyet, Irak'ta Musul ve Erbil ziyaretlerini tamamladıktan sonra Suriye'ye geçti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşürken ABD'li heyet ise Kobani'de terör örgütü PYD/YPG'li militanlarla buluştu. Kürt internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan fotoğraflarda, McGurk başkanlığındaki heyetin terör örgütü YPG, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanları ile aynı masada buluştuğu görüldü. McGurk'ın yanında, Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı ‘Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in oturduğu dikkat çekti. Görüşmeye YPG'den Polat Can, sözde Kobani Kantonu Başkanı Enver Müslim, YPG'den Aldar Halil gibi isimler de katıldı. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, iki gün sürecek ziyarette, ABD'li heyet terör örgütü DEAŞ ile yürütülen mücadele ve YPG'nin silahlandırılmasını ele alacak.







kaynak:türkiyegazetesi