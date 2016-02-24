

Türkiye'de çalışan 4 milyon emeklinin beklediği haber çıktı. % 10'luk sosyal güvenlik destek primi kesintisi nisandan itibaren yapılmayacak. İade tutarı maaşa yatırılacak



Hükümet 4 milyona yakın çalışan emekliye verdiği sözü tuttu. Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylıklarından alınan yüzde 10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırıldı. Emekli Sandığı'na tabii emeklilerin aylıklarından kesilen tutarların iadesi için çalışma başlatıldı. Emekli aylıklarını 3 ayda bir alanlardan kesilen tutarlar hesaplara yatırılacak. Bunun için dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmiyor.







KİMLERİ KAPSIYOR?







Çalışan emeklilerin destek primi kâbusu son buldu. Destek primi kesintisinin kaldırılmasına yönelik karar 10 Şubat 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar düzenlemenin yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre SSK, hizmet akdiyle çalışanlar, BAĞKUR, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, Emekli Sandığı, kamu görevlileri kapsamında yaşlılık ve emekli aylığı alanlar, esnaf olarak çalışması nedeniyle kesinti yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıkları 29 Şubat tarihi itibarıyla sonlandırılıyor.







EMEKLİ SANDIĞINA İADE







Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıkları 3 aylık dönemler itibarıyla alanların aylığından kesilen tutar taleplerine ihtiyaç duyulmadan iade edilecek. Bu kapsamdaki emeklilerin Şubat aylıklarından destek primi peşin kesildiği için Mart ayında kesinti olmayacak. SGK il müdürlükleri emeklilerin aylıkların kesilen tutarları ilgili hesaplara aktaracak.







ZAM OLARAK YANSIYACAK







Bu kapsamda SSK (4A), BAĞKUR (4B) kapsamında yaşlılık aylığı alanlara Şubat 2016 dönemindeki çalışmaları nedeniyle destek primi tahakkuk edecek. Destek primi Mart 2016 dönemi aylıklarından kesilecek. Nisan ayı itibarıyla artık aylıklarından prim kesinti yapılmayacak. Destek priminin kaldırılması bazı emeklilere zam olarak yansıyacak.







SOYLU: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 2002-2016 döneminde enflasyon üzerinde reel artış sağlanarak emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini belirtti. Soylu, "2002-2016 döneminde enflasyon üzerinde reel artış sağlanarak emeklilerimiz enflasyona ezdirilmemiştir" dedi. Soylu, emekli aylıklarına ilişkin şu bilgileri verdi: "SKK işçi emeklisi 2002 Aralık'ta 257.1 lira alıyorken, 2016 Ocak-Haziran aylığı 1292.2 liraya çıktı. 2002-2016 nominal artış oranı yüzde 402.6, reel artış oranı ise 58.1 oldu. Emekli Sandığı emeklisi 2002'de 376.6 lira alıyorken, 2016 Ocak-Haziran aylığı 1618.2 lira oldu. Nominal artış yüzde 329.7, reel artış yüzde 35.2."







450 BİNİ PRİM ÖDEMEDİ







Hükümet geçen yıl destek primi ödemeyi unutan 450 bin kişi de dâhil 1 milyon vatandaş için temiz bir sayfa açtı. Bildirimde bulunmayanların maaşından yaptığı cezalı destek primi kesintisini durdurdu, yapılandırma fırsatı verdi. Sosyal güvenlik destek primi yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü. Türkiye'de 10.5 milyon emeklinin yaklaşık 4 milyonu çalışıyor. Türkiye'de genç emekliliğin de etkisiyle her 100 emekliden 42'si çalışmaya devam ediyor. Geçen yılın verilerine göre 3 milyon 472 bin kişiden destek primi kesintisi yapıldı.