O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

4. kristal fare ödülleri açıklandı!

4. KRİSTAL FARE ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI!

İnternet sitesi medyafaresi.com tarafından halkın oyları ile televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 4. Kristal Fare Ödülleri, Suada Clup Galatasaray Adası'nda gerçekleşen görkemli organizasyonla sahiplerini buldu.

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:22
Puan Ver : 4. Kristal Fare Ödülleri Açıklandı!(5/10)5


 İnternet sitesi medyafaresi.com tarafından halkın oyları ile televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 4. Kristal Fare Ödülleri, Suada Clup Galatasaray Adası'nda gerçekleşen görkemli organizasyonla sahiplerini buldu.  

 

  Televizyon, sanat ve iş dünyasının yıldızlarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 15 kategoride ödüllerin sahipleri ile buluştuğu gecede en iyi Talk Show Programı Ödülü'nü Beyaz Show ile Beyazıt Öztürk, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Kara Para Aşk dizisi ile Tuba Büyüküstün, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Engin Akyürek aldı. En İyi Jüri Üyesi Ödülü'nü Gökhan Özoğuz alırken, En İyi Haber Sunucusu Ödülü ise Fox TV'den Fatih Portakal'a gitti.

Youtube üzerinden canlı yayınlanan 4. Kristal Fare Ödülleri gecesinde ödül alan branş ve isimler ise şöyle:

  En İyi Girişimci Ödülü Onedio İnternet Sitesi'nin kurucusu Kaan Kayabalı

  En İyi Tematik Televizyon Kanalı National Geographic TV

  En İyi Magazin Programı Cumartesi Sürprizi-Show TV

  En İyi Kadın Programı İşte Benim Stilim-TV8

  En İyi Spor Programı Beyaz Futbol-Beyaz TV

  En İyi Yarışma Programı O Ses Türkiye-TV8

  En İyi Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal-Fox TV

  En İyi Talk Show Beyazıt Öztürk Beyaz Show

  En İyi Sunucu Öykü Serter İşte Benim Stilim-TV8

  En İyi Televizyon Kanalı TV8

  En İyi Kadın Oyuncu Tuba Büyüküstün Kara Para Aşk dizisi

  En İyi Erkek Oyuncu Engin Akyürek Kara Para Aşk dizisi

  En İyi Televizyon Dizisi Kiralık Aşk Ortaks Film-Star TV

  En iyi Sosyal Medya Fenomeni Yarım Deli

  En İyi Jüri Üyesi Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye-TV8








Etiketler: 4  Kristal  Fare  Ödülleri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER