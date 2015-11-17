

İnternet sitesi medyafaresi.com tarafından halkın oyları ile televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 4. Kristal Fare Ödülleri, Suada Clup Galatasaray Adası'nda gerçekleşen görkemli organizasyonla sahiplerini buldu.







Televizyon, sanat ve iş dünyasının yıldızlarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 15 kategoride ödüllerin sahipleri ile buluştuğu gecede en iyi Talk Show Programı Ödülü'nü Beyaz Show ile Beyazıt Öztürk, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Kara Para Aşk dizisi ile Tuba Büyüküstün, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Engin Akyürek aldı. En İyi Jüri Üyesi Ödülü'nü Gökhan Özoğuz alırken, En İyi Haber Sunucusu Ödülü ise Fox TV'den Fatih Portakal'a gitti.



Youtube üzerinden canlı yayınlanan 4. Kristal Fare Ödülleri gecesinde ödül alan branş ve isimler ise şöyle:



En İyi Girişimci Ödülü Onedio İnternet Sitesi'nin kurucusu Kaan Kayabalı



En İyi Tematik Televizyon Kanalı National Geographic TV



En İyi Magazin Programı Cumartesi Sürprizi-Show TV



En İyi Kadın Programı İşte Benim Stilim-TV8



En İyi Spor Programı Beyaz Futbol-Beyaz TV



En İyi Yarışma Programı O Ses Türkiye-TV8



En İyi Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal-Fox TV



En İyi Talk Show Beyazıt Öztürk Beyaz Show



En İyi Sunucu Öykü Serter İşte Benim Stilim-TV8



En İyi Televizyon Kanalı TV8



En İyi Kadın Oyuncu Tuba Büyüküstün Kara Para Aşk dizisi



En İyi Erkek Oyuncu Engin Akyürek Kara Para Aşk dizisi



En İyi Televizyon Dizisi Kiralık Aşk Ortaks Film-Star TV



En iyi Sosyal Medya Fenomeni Yarım Deli



En İyi Jüri Üyesi Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye-TV8