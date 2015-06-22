4 KİŞİYE MEZAR OLAN HALK OTOBÜSÜNDE '10 NUMARA YAĞ' KULLANILMIŞ
İstanbul'da geçen yıl seferdeyken aniden yanmaya başlamayan ve 4 kişiye mezar olan halk otobüsünde yakıt olarak solvent karışımlı 10 numara yağ kullanıldığı tespit edildi. 15 kişinin de yaralandığı otobüsü kullanan şoförün avukatı, "Türkiye'de insan hayatı hiçe sayılıyor, bu araçlar canlı bomba" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar