Samsun'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü 'Öldürmeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla tutuklanan 35 yaşındaki Erol C.'nin yargılanmasına başlandı. Eski arkadaşını 4 yerinden bıçaklayan sanık, "Öldürmek amacım yoktu. hanımefendiden özür dilerim" dedi.







DHA'nın haberine göre olay, 5 ay önce İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan E.Ö.'nün işyerinde çalışırken yanına eski erkek arkadaşı Erol C. geldi. E.Ö.'nün başka bir erkekle arkadaş olduğunu öğrenen Erol C. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağı çıkaran şüpheli, genç kadını karın boşluğundan 2 ve sol bacağından 2 olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın ise, tedavi altına alındı. Polise ifade veren şüpheli, "Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle yanına konuşmaya gittim. Sonra bu olay meydana geldi" dedi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol C. tutuklandı.







kaynak:habertürk