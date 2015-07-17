

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir grup terörist tarafından Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt karayolunun 25. kilometresinde sivil bir vatandaşa ait çekici yakıldı. Iğdır-Aralık karayolunun Karakoyunlu çıkışında ise özel bir şirkete ait bir çekici yakıldı, bir vatandaşa ait araç ise gasp edildi.







Diğer taraftan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Hudut Alay Komutanlığı Hudut Unsurları tarafından Kilis Elbeyli Suriye sınır hattında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan IŞİD terör örgütü mensubu 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.



Yaşanan olaylarlar ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.