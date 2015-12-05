

En son iPhone'ların daha küçük olmasını hayal edenlerin sayısı pek az sayılmaz. Siz de eskisi gibi küçük boyutlu bir iPhone arayışındaysanız, son dedikodular yakında istediğinizin önünüze gelebileceğini söylüyor.







GHI Securities analisti, tahminlerinde genellikle isabetli olan Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 4 inç'lik yepyeni bir modeli 2016'nın başında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir nevi iPhone 5S'in selefi olacak olan telefon, küçük boyutuyla olduğu kadar biraz daha uygun olan fiyatıyla da dikkat çekmeyi umacak. İddiaya göre yeni telefon, Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 6S'te kullanılan A9 işlemcinin aynısını taşıyacak







Bahsedilen telefon, yatırımcıların uzun süredir Apple'dan beklediği alt-seviye cihaza benzemese de piyasada kendisine yer bulabilir. Normal iPhone kadar kaliteli malzemelerden üretilmiş, ancak hem biraz daha küçük, hem de biraz daha ucuz bir iPhone, çoğu kullanıcının tam istediği şey olabilir.







Yine de tüm bunlar dedikodudan ibaret olduğundan, resmi bir açıklama gelene kadar veya ikna edici bir sızıntı gelene kadar beklemekte fayda var.