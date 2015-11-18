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4 inç iphone'ın adı 6c mi olacak?

4 İNÇ İPHONE'IN ADI 6C Mİ OLACAK?

Apple'ın 2016 yılı içerisinde çıkaracağı akıllı telefon modellerinden birisinin 4 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu telefon hakkında belki de ilk önemli bilgi bugün geldi.

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:32
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Apple'ın 2016 yılı içerisinde çıkaracağı akıllı telefon modellerinden birisinin 4 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu telefon hakkında belki de ilk önemli bilgi bugün geldi.



Apple'ı Apple yapan telefonlar için iPhone 5'e kadar çıkan modeller diyebiliriz. Klasik büyüklükteki bu telefon modellerini hala özlemle yad eden Apple hayranları var. Eğer sizin de kalbiniz küçük iPhone'dan yana atıyorsa, o zaman 2016 sizin yılınız olabilir.



Amerikan devine yakın kaynaklardan gelen haberlere göre şirket 4 inç ekran büyüklüğündebir telefon üzerinde çalışıyor ve bunun adında iPhone 7 ismi geçmeyecek. Bildiğimiz gibi iPhone 7 ve 7 Plus modelleri yine Eylül ayında tanıtılacağına göre o zaman bu üçüncü bir telefon olacak demektir. İşin ilginç yanı aynı kaynaklar bu modelin iPhone 6C ismiyle satışa sunulacağını iddia ediyor. Telefonun muhtemel çıkış tarihi olarak ise 2016 yılının ortaları gösteriliyor.



2016 model Samsung Galaxy A5 ve A7'ye hazır olun!








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