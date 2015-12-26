

CİZRE'DE 145, SİLOPİ'DE İSE 11 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak' Cizre'de devam eden operasyonda; dün 6 PKK'lı etkisiz hale getirilirken bugüne kadar toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 145 olduğu açıklandı. Silopi'de devam eden operasyonda ise dün 3 PKK'lı etkisiz hale getirilirken şu ana kadar ilçede 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca Silopi'de 5 adet El Yapımı Patlayıcının imha edildiği, 4 adet barikatın açıldığı ve El Yapımı Patlayıcı maksadıyla hazırlanmış 12 adet tüp, 740 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet gece görüş cihazı ile 1 adet el telsizin ele geçirildiği belirtildi.



SUR'DA 40 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda, dün 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İlçede şu ana kadar toplam 40 PKK'lı etkisiz hale getirildiği açıklandı.



BİTLİS'DE 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bitlis'de Sehi Ormanları bölgesinde devam eden operasyonda bugüne kadar 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



DARGEÇİT'TE 18 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Mardin'in Dargeçit İlçesi'ndeki ise şu ana kadar 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.



NUSAYBİN'DE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde ise bugüne kadar 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



BİNGÖL'DE 24 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ



Bingöl'de düzenlenen operasyonda, PKK'lıların kullandığı tespit edilen 24 sığınakta; 2 adet şişme bot, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 5 kilogram C4 patlayıcı madde, El Yapımı Patlayıcı maksatlı hazırlanmış 6 adet büyük tüp, 40 adet paralel bağlı pil (EYP yapımında kullanmak maksatlı), muhtelif gıda, giyim ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.