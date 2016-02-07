

Erzincan, Ağrı, Bayburt ve Kars'ın bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitimin bir gün geç başlaması kararı alındı.







Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde ikinci yarıyılın başlangıcı olan 8 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Refahiye İlçesinde ise sadece taşımalı eğitim tatil edildi.



AĞRI'DA KAR TATİLİ



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı'da ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.



Valilik, kent merkezi ve ilçelerde dün geceden itibaren başlayan ve yoğun devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarndada çalışan hamile ve engellilerin de yine 1 gün izinli sayılacağını açıkladı.



BAYBURT'TA KÖY YOLLARI KAPANDI



Bayburt'ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, okullarda eğitimin bir gün geç başlaması kararı alındı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin ardından yarın başlaması gereken eğitime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.



İl genelindeki kurumlarda görev yapan engellit ve hamile personel de 1 gün izinli sayılacak.



KARS'TA İL GENELİNDE TATİL