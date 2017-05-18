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4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 4 ASTSUBAY GÖZALTINDA


4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 4 ASTSUBAY GÖZALTINDA
Tarih : 18 Mayıs 2017, 16:14
Puan Ver : 4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Astsubay Gözaltında(10/10)10




Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olmak üzere Bitlis, Tunceli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.G, F.U, U.D. ve H.K. gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



 



kaynak:sabah










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