

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olmak üzere Bitlis, Tunceli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.G, F.U, U.D. ve H.K. gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.







kaynak:sabah