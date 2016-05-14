

17 Mayıs Salı günü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.







ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ







Adana'nın Karaisalı, Pozantı, Karataş, Seyhan, Çukurova, Ceyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Saimbeyli, Feke ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.







Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Salı günü, Karaisalı İlçesi Beydemir Mahallesi, Gökhasanlı Mahallesi, Hacılı Mahallesi, Çorlu Mahallesi, Karahasanlı Mahallesi ve Maraşlı Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi Esentepe mevkisine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karataş İlçesi Tuzla Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan İlçesi Yurt Mahallesi 71225, 71227, 71229, 71235 ve 71237 Sokaklar ile Ahmet Sapmaz Bulvarı'na 09:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Barbaros, Bey, Yenibey, Şehitduran, Mestanzade ve Hürriyet Mahallelerine 09:00-10:00 saatleri arasında, Yeşiloba, Aydınlar ve İsmetpaşa Mahallelerine 13:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Çukurova İlçesi Belediye Evleri ve 100. Yıl Mahallelerine 15:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan İlçesi Çakaldere Mahallesi'ne 08:30-13:00 saatleri arasında, Büyük Burhaniye, Çiçekli, Kıvrıklı, Isırganlı, Tumlu, Tatlıkuyu ve Karcılar Mahalleleri ile Akay Kireç, Traktörcüler Sitesi, Sarıçam Seracılık ve Mercan Tavukçuluk'a 08:30-09:30 saatleri arasında, Büyük Burhaniye, Çiçekli, Kıvrıklı, Isırganlı, Tumlu, Tatlıkuyu ve Karcılar Mahalleleri ile Akay Kireç, Traktörcüler Sitesi, Sarıçam Seracılık ve Mercan Tavukçuluk'a 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam İlçesi Büyük Baklalı, Küçük Baklalı ve Kirazlı Mahallelerine 08:30-13:00 saatleri arasında, Ünlüce Mahallesi'ne8:30-9:30 saatleri arasında, Ünlüce Mahallesi'ne 12:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan İlçesi Emek Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yumurtalık İlçesi Ören Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Saimbeyli İlçesi Aksaağaç, Ayvacık, Cıvıklı, Cumhurlu, Çatak, Çorak, Değirmenciuşağı, Gökmenler, Gürleşen, Halilbeyli, Himmetli, Kandilli, Kapaklıkuyu, Karakuyu, Kızılağaç, Mahmutlu, Topallar, Tülü ve Yardibi Mahallelerine 12:00-13:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle, Feke İlçesi Gedikli, Göbelli, Çürükler, Sülemişli ve Kazancı mahallelerine 12:00-13:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.







MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ







Mersin'in Anamur, Çamlıyayla, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.







Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Salı günü, Anamur İlçesi Fatih Mahallesi'ne 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla İlçesi Fakılar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli İlçesi Kumkuyu Mahallesi'ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Tarsus İlçesi Karayayla Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.







HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ







Hatay'ın Kırıkhan, Altınözü, Samandağ, Yayladağı ve Arsuz ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.







Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Salı günü, Kırıkhan İlçesi 408 Evler Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Özkızılkaya, Muratpaşa, Baldıran ve Kızılkaya Mahallelerine 08:30-15:30 saatleri arasında, Abalaklı, Kodallı, Ilıkpınar, Danaahmetli, Çataltepe ve Karamağara Mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erbaşı Mahallesi'ne 08:30-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Samandağı İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Ceylandere Mahallesi'ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yayladağı İlçesi Uluyol Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenice Mahallesi'ne 09:00-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.







OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ







Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.







Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Salı günü, Kadirli İlçesi Yeniköy Köyü Çizmeliler Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Öksüzlü Köyü Çıplaklar Mahallesi'ne 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Düziçi İlçesi Alibozlu Köyü Telliler Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.