O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

4 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ


4 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tarih : 08 Aralık 2016, 09:28
Puan Ver : 4 İlde Eğitime Kar Engeli(5/10)3


Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mesudiye'de yarın eğitim öğretimin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, diğer ilçelerde eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.



Bolu



Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Bolu Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mengen'de eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını belirtti.



Karabük



Karabük merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil edildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarattığı olumuz koşullar nedeniyle merkez ve Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil edildi.



Öte yandan yine kent genelinde kamu görevlisi engellilerin, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayıldığı, iznin kamuda çalışan hamile personeli de kapsadığı belirtildi.



Artvin



Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildi.



Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 08.12.2016 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 4  İlde  Eğitime  Kar  Engeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER