

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan 5 ayrı ihbarda, "organize bir suç örgütünün kurdukları şirketler üzerinden hayali ihracat yaparak devleti milyonlarca TL zarara uğrattıklarını" bildirildi. Bunun üzerine çalışma başlatan mali polis, Arif Y., Ömer U., Necmi K. Ve Serhat Ö. liderliğindeki hayali ihracat çetesinin kurdukları 37 ayrı firma adına iç piyasadan topladıkları kargo malları, kendi tekstil ve deri firması üzerinden imal ederek ihraç ediyormuş gibi sahte belge düzenleyerek 800 milyon TL hayali ihracat yaptıkları belirlendi.







Yapılan çalışmalarda hayali ihracat çetesinin yaptıkları bu işlemler sonucundan devleti 110 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.