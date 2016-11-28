

Meteoroloji 4 il için 3 gün boyunca kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olması istendi.







YARIN SABAH ŞİDDETİNİ ARTIRACAK



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün akşam saatlerinden başlayacak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı kaydedildi.







ÇOK SAYIDA İLÇE UYARI YAPILDI







Yarın öğle saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Antalya merkez ve Serik ilçelerinde etkili olacak yağışın, 30 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.







YÜKSEK YERLEDE KAR GÖRÜLECEK







Yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yağışın sağanak ve gök gürültülü sağanak, çarşamba günü İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı kaydedildi.







ISPARTA VE BURDUR İÇİN UYARI







Açıklamada, Isparta ve Burdur genelinde ise bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışın, yarın sabah saatlerinden itibaren Burdur'un Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçeleri, Isparta merkez ile Aksu, Sütçüler, Eğirdir ilçelerinde çok kuvvetli olacağı vurgulandı. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, çarşamba günü karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde olacağı kaydedildi.







kaynak:haberler