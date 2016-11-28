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4 il için kuvvetli yağış uyarısı

4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için 3 gün boyunca kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 17:22
Puan Ver : 4 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı(8/10)10


Meteoroloji 4 il için 3 gün boyunca kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olması istendi.





YARIN SABAH ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

 Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün akşam saatlerinden başlayacak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı kaydedildi.



ÇOK SAYIDA İLÇE UYARI YAPILDI



Yarın öğle saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Antalya merkez ve Serik ilçelerinde etkili olacak yağışın, 30 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.



YÜKSEK YERLEDE KAR GÖRÜLECEK



Yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yağışın sağanak ve gök gürültülü sağanak, çarşamba günü İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı kaydedildi.



ISPARTA VE BURDUR İÇİN UYARI



Açıklamada, Isparta ve Burdur genelinde ise bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışın, yarın sabah saatlerinden itibaren Burdur'un Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçeleri, Isparta merkez ile Aksu, Sütçüler, Eğirdir ilçelerinde çok kuvvetli olacağı vurgulandı. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, çarşamba günü karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde olacağı kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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