4 GÜNDÜR ARANIYORDU, ELEKTRİK DİREĞİNE ASILI HALDE BULUNDU
Gaziantep'te 4 gündür kayıp olan genç, Erikçe ormanında ölü bulundu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık'tan (21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu. Genç, ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu.
OLAYIN İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Kaynak: haberinburada
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