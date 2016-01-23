

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatanı kaybeden CHP eski Tunceli Milletvekili 76 yaşındaki Kamer Genç'in vasiyeti üzerine memleketi Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.







Bir süredir kanser tedavisi gören 6 dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Kamer Genç, bugün saat 17.10'da İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Genç'in son anlarında yanında ailesi ve yakın arkadaşlarının bulunduğu belirtildi. Genç'in son anlarında yakınları ile sürekli Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçelerindeki akrabalarından bahsettiği öğrenildi. Tuncelilerden kente sahip çıkmalarını istediği belirtilen Genç'in daha önce Tunceli'de defnedilmesi vasiyet etmişti. Genç yakınlarına, "Ben iyileşmezsem ve ölümü yenik düşersem beni kesinlikle memleketim Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde gömün. Beni Tunceli'ye tabutuma sarılı Türk bayrağı ile götürün" dediği öğrenildi.