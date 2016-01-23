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4 gün önce vasiyetini açıklamıştı!

4 GÜN ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatanı kaybeden CHP eski Tunceli Milletvekili 76 yaşındaki Kamer Genç'in vasiyeti üzerine memleketi Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Tarih : 23 Ocak 2016, 09:04
Puan Ver : 4 Gün Önce Vasiyetini Açıklamıştı!(7/10)5


İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatanı kaybeden CHP eski Tunceli Milletvekili 76 yaşındaki Kamer Genç'in vasiyeti üzerine memleketi Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.



Bir süredir kanser tedavisi gören 6 dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Kamer Genç, bugün saat 17.10'da İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Genç'in son anlarında yanında ailesi ve yakın arkadaşlarının bulunduğu belirtildi. Genç'in son anlarında yakınları ile sürekli Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçelerindeki akrabalarından bahsettiği öğrenildi. Tuncelilerden kente sahip çıkmalarını istediği belirtilen Genç'in daha önce Tunceli'de defnedilmesi vasiyet etmişti. Genç yakınlarına, "Ben iyileşmezsem ve ölümü yenik düşersem beni kesinlikle memleketim Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde gömün. Beni Tunceli'ye tabutuma sarılı Türk bayrağı ile götürün" dediği öğrenildi.








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