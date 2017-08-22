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4 GOL YEYİP, DEVLER LİGİ'NDE GRUPLARA KALDILAR


4 gol yeyip, Devler Ligi'nde gruplara kaldılar
Tarih : 22 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : 4 Gol Yeyip, Devler Ligi'nde Gruplara Kaldılar(5/10)1

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Astana, Kazakistan'da konuk ettiği Celtic'i 4-3 mağlup etti ancak İskoçya temsilcisi, ilk maçtaki 5-0'lık galibiyetin avantajıyla Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı.

ASTANA AZ DAHA TURU GEÇİYORDU

Kazakistan'da bir mucizeyi arayan Astana'da galibiyeti getiren goller 26. dakikada Kristoffer Ajer(kendi kalesine), 48. dakikada Serikzhan Muzhikov, 49 ve 69. dakikalarda Patrick Twumasi'den geldi.

CELTİC SON DAKİKALARDA RAHATLADI

Üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Celtic'in gollerini 34. dakikada Scott Sinclair, 80. dakikada Olivier Ntcham ve 90. dakikada Leigh Griffiths attı.

Celtic, bu sonucun ardından 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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