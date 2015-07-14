Zenfone ile büyük bir başarı yakalayan Asus, Zenfone 2 ile bunu pekiştirmek istiyor. 4 Gbyte belleği ile kendisini farklılaştıran Asus Zenfone 2 inceleme altında.



Zenfone ile büyük bir başarı yakalayan Asus, Zenfone 2 ile bunu pekiştirmek istiyor. 4 Gbyte belleği ile kendisini farklılaştıran Asus Zenfone 2 inceleme altında.



Asus, günümüzde birçok telefon üreticisi yeni nesil ürünlerle boy gösterirken, Zenfone 2 ile herkesi ters köşeye yatırmasını bildi. Kimse bu kadar güçlü bir telefon beklemiyordu. Asus, Zenfone ile büyük bir başarı yakalamıştı. Zenfone 2 ile bu başarıyı pekiştirmek istiyor. Bu yüzden de hiçbir masraftan kaçmadı.



10.9 mm kalınlığında olan Zenfone 2, ilk izlenim olarak ele rahat oturuyor. Tasarımda çok fazla bir değişiklik yapılmadı. Yine de benzer ürünlerle kıyasla oldukça hoş bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. 5.5 inç ekranlı bu ürün benzer ürünlerle kıyasla boyut olarak biraz daha büyük. Ama bu da pek bir rahatsızlık vermiyor.



Zenfone 2'yi kullanmaya başladıktan sonra, her ne kadar ele iyi otursa da, plastik kasanın kaygan olduğunu zamanla anlıyorsunuz. Ürünün ağırlık noktası da öne doğru olması, elinizden kayıp düşmesine neden olabiliyor.



5.5 inç IPS ekranı oldukça parlak. Ekranın renk doğruluğu gayet başarılı. Renkler güçlü ve kesin. Ayrıca Kontrast değeri de olması gerektiği gibi. 401 ppi'lık piksel yoğunluğu en iyisi olmasa da yeterli. Üründe beğendiğimiz bir özellik Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip olması ve ekranın parmak izi lekelerini pek bırakmaması. Bununla birlikte dokunmatik teknolojisi de çok başarılı.



Yine de şunu söylemeden edemeyeceğiz. Zenfone 2'nin parlaklığı, güneşli ortamlarda kullanılması için yeterli değil.



4 Gbyte Bellek



Zenfone ailesinin en önemli özelliği Intel mobil işlemci kullanması. 64 bit Intel Atom Z3580 işlemcisni kullanan Zenfone 2 (ZE551ML) 2.3 GHz'lik bir çalışma frekansına çıkabiliyor. Bu işlemci 4 GByte kapasiteli bir bellek ile birleştiğinde müthiş bir performansa ulaşmak elden değil. Öyle ki aynı anda birden çok oyunu açıp, oyunlar arasında rahatlıkla gezinmek her telefonun harcı değil. Multitasking görevler Zenfone 2 için sorun teşkil etmiyor. Zaten genel performansa bakıldığında Galaxy S5'e çok yakın olduğunu söylemek mümkün. Grafik performansı ise Galaxy S6'dan biraz daha düşük.



Üründe beğenmediğimiz bir özellik 3000 mAh'lik pilin değiştirilememesi. Buna karşın Zenfone 2'yı 40 dakikada %60 oranına getiren hızlı şarj özelliği görülmeye değer. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Zenfone 2'nin pil kullanım süresi oldukça uzun.



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