Robinson Crusoe ve Cuma, Piyasadan Büyük Alacağımız Var, Karayel Poyraz, Taşıyıcı: Son Hız, Ben Kimim?, Şeytanın Gecesi ve Minyonlar filmi 4 Eylül 2015 günü vizyona girdi.



Sevdiklerinizle hafta sonu sinemaya gitmeye ne dersiniz? Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.















- Robinson Crusoe ve Cuma,







Çizgi roman okurlarının uzun yıllar mizah dergilerinden takip ettiği "Robinson Crusoe & Cuma" serisinden uyarlanan film; ıssız adaya düşüşünün 15. yılını kutlayan iki gencin, yaşadıkları yalnızlığa dair sıkıntıları ayyuka çıkmışken ada sahiline gelen bir gemiden babalarıyla birlikte inen iki genç kızla renklenen yaşamlarını konu alıyor.







- Piyasadan Büyük Alacağımız Var,







Filmin başrollerini, "Genç Kafa" ekibinin oyuncuları İzzet Başlak, Ali Yiğit San, Rabia Tutal, Ali Rıza Kara, Okan Metin'in yanı sıra Baran Erdoğan ve Okan Sağlam üstleniyor. Sinema, televizyon ve medya dünyasında yaşanan birçok olaya maruz kalan ekibin ilk sinemafilminin hikayesi, Yeşilçam sinema sanatçılarının yaşadıkları olaylardan esinlenerek beyaz perdeye uyarlandı.







- Karayel Poyraz,







Şarkıcı Soner Arıca'nın da konuk oyuncu olarak yer aldığı film, İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'ne okumak için giden farklı düşüncedeki üniversiteli gençlerin iç çatışmalarını ve mutluluk arayışını konu alıyor.







- Taşıyıcı: Son Hız,



"Frank Martin" efsanesini sinemaya kazandıran "Taşıyıcı" serisinin yeni bir çevrimi olan filmin konusu şöyle:



"Artık eski hızlı hayatını terk etmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır. 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenen Martin, babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir iş birliğine girişmek zorunda kalacaktır."











- Ben Kimim?,



Almanya'da stüdyo filmlerini geride bırakarak gişede başarılı olan film, dünyanın en çok aranan hackerı haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor.



Gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:



"25 yaşında bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, karizmatik hacker Max'in dikkatini çeker ve onun Clay adlı hacker grubuna katılır. Clay öyle tehlikeli işlere girişir ki Alman gizli servisi peşlerine düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi karanlık bir hacker grubu da onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir."







- Şeytanın Gecesi,



Kelly Blatz, Brittany Curran, Brett Dier ile Gage Golightly'nin oynadığı film; bir grup gencin zihinsel problemli çocuklara uyguladığı korkunç tedavi yöntemleri ile bilinen terk edilmiş bir akıl hastanesinde ruh çağırma seansı gerçekleştirmesinin ardından yaşanan olayları konu alıyor.







- Minyonlar,



Animasyon türündeki film, tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan "Minyonlar"ın kötü efendilerine hizmet ederken giriştikleri maceraları beyaz perdeye taşıyor.