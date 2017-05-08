4 ESKİ KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 eski kaymakam gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 eski kaymakam gözaltına alındı. Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanmalarının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonda eski Kastamonu-Azdavay Kaymakamı A.G, eski Ordu-Ünye Kaymakamı M.D, eski Trabzon-Ortahisar Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin Kaymakamı M.E. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, terör örgütünün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
kaynak:milliyet
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