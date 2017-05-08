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4 eski kaymakam gözaltına alındı

4 ESKİ KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI

Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 eski kaymakam gözaltına alındı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:15
Puan Ver : 4 Eski Kaymakam Gözaltına Alındı(5/10)3


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 3  ilde düzenlenen operasyonda 4 eski kaymakam gözaltına alındı.  Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda  yakalanmalarının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan mülki amirler  hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.  Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonda eski Kastamonu-Azdavay  Kaymakamı A.G, eski Ordu-Ünye Kaymakamı M.D, eski Trabzon-Ortahisar Kaymakamı  M.Ş. ve eski Çorum-Laçin Kaymakamı M.E. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, terör  örgütünün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü.  Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:milliyet








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