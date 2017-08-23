Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Cerit Yeni Yapan kırsal mahallesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çiloğlu'nun dört boynuzlu koyunu görenleri şaşırtıyor. Çiloğlu kendisine yüksek miktarda para teklif edilmesine rağmen koyununu satmadığını ancak otomobil verseler verebileceğini söyledi.

"90 TANE HAYVANIM VARDI HEPSİNİ SATTIM BİR TEK BU KALDI"

Koyunun sahibi Abdullah Çiloğlu, dört boynuzlu koyununa otomobil verseler ancak satabileceğini söyleyerek, " Dört boynuzlu koyunum doğduğunda çok şükrettik. Allahın bize takdiriydi. Bunun için bu koyun bizim için çok değerlidir. Koyunumu satmayı düşünmüyorum. Satarsam da ancak otomobil verseler veririm. Çünkü ender görülen bir koyundur. 90 tane hayvanımız vardı hepsini sattım bir tek bu kaldı. Onu da isteyen çok oldu, ancak ben satmadım. Satarsam yüksek bir fiyata satarım otomobil verseler ancak veririm" dedi.

Kaynak: haberinburada