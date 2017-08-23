İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

4 Boynuzlu Koyun Otomobil Fiyatında

4 BOYNUZLU KOYUN OTOMOBİL FİYATINDA

Gaziantep'te dört boynuzu olan koyun görenleri hayrete düşürüyor. Koyunun sahibi Abdullah Çiloğlu, koyununu sadece otomobille takas edeceğini söyledi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : 4 Boynuzlu Koyun Otomobil Fiyatında(10/10)6

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Cerit Yeni Yapan kırsal mahallesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çiloğlu'nun dört boynuzlu koyunu görenleri şaşırtıyor. Çiloğlu kendisine yüksek miktarda para teklif edilmesine rağmen koyununu satmadığını ancak otomobil verseler verebileceğini söyledi.

"90 TANE HAYVANIM VARDI HEPSİNİ SATTIM BİR TEK BU KALDI"

Koyunun sahibi Abdullah Çiloğlu, dört boynuzlu koyununa otomobil verseler ancak satabileceğini söyleyerek, " Dört boynuzlu koyunum doğduğunda çok şükrettik. Allahın bize takdiriydi. Bunun için bu koyun bizim için çok değerlidir. Koyunumu satmayı düşünmüyorum. Satarsam da ancak otomobil verseler veririm. Çünkü ender görülen bir koyundur. 90 tane hayvanımız vardı hepsini sattım bir tek bu kaldı. Onu da isteyen çok oldu, ancak ben satmadım. Satarsam yüksek bir fiyata satarım otomobil verseler ancak veririm" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 4  Boynuzlu  Koyun  Otomobil  Fiyatında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER