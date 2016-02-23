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4 bin özel harekatçı alınacak

4 BİN ÖZEL HAREKATÇI ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POEM) özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru alımı yapacak.

Tarih : 23 Şubat 2016, 09:03
Puan Ver : 4 Bin Özel Harekatçı Alınacak(9/10)10


Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POEM) özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru alımı yapılacağını duyurdu. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

17'nci dönem polis meslek eğitimi almak isteyen adayların şu şartlara sahip olması gerekiyor:

“En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 Puan türünden en az 50,00 taban puanı almış olmak. Ayrıca polis teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 40,00 taban puan şartı aranacak.”

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar, özel harekat branşlı polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecek








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