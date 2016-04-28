4 BİN 800 YILDIR BEBEĞİNE BAKIYOR
Tayvan'ın Taichung bölgesinde 2014 yılının mayıs ayında toplu mezar alanında başlatılan kazılarda arkeologlar müthiş bir keşfe imza attı.
Tayvan'ın Taichung bölgesinde 2014 yılının mayıs ayında toplu mezar alanında başlatılan kazılarda arkeologlar müthiş bir keşfe imza attı. Toplu mezar alanında bulunan 48 insan iskeleti arasında genç bir anne bebeğine sarılmış halde bulundu.
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