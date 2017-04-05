4 AYRI ÖRGÜTE YAPILAN OPERASYONDA 65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tunceli merkezli 11 ilde 4 ayrı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınırken, 21 şüphelinin de arandığı bildirildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tunceli başta olmak üzere 11 ilde düzenlenen operasyonda 139 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildiği, aramalarda aralarında bölge sorumlularının da bulunduğu 65 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
kaynak:haberler
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