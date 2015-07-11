4 AYLIK KAPLUMBAĞA AMA KAFASI YOK
Kırşehir'de dağ gezisi yapan bir grup genç, 4 aylık ama kafası olmayan bir kaplumbağa buldu.
Kırşehir'de dağ gezisi yapan bir grup genç, 4 aylık ama kafası olmayan bir kaplumbağa buldu.
Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan gençler yavru kaplumbağayı veteriner hekime götürdüklerini, veterinerinde gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.
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