4 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI
Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kırşehir'de görev yapan astsubaylara yönelik Ankara, Bursa, Adıyaman ve Kırıkkale'de operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda astsubaylar A.M.Ş. Ankara'da, B.M.K. Bursa'da, R.Y. Adıyaman'da, A.C. Kırıkkale'de gözaltına alındı. Şüpheliler, bulundukları illerdeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Kırşehir'e getirildi.
kaynak:sabah
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