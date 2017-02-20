Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü
Tuz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!
Ray Woodhall'ın Kalbi 27 Kez Durdu!
Akhisar Belediyespor Tepetaklak!
Nusaybin De Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var
Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek
Doğukan Manço: Anahtar Kelime: Üretim
Chp'li Bakan'dan 'örtülü Ödenek' Sorusu
Emniyet'ten Fetö'ye İlişkin Not!
Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü
Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!

4 astsubay gözaltına alındı

4 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.

Tarih : 20 Şubat 2017, 14:02
Puan Ver : 4 Astsubay Gözaltına Alındı(6/10)6


Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kırşehir'de görev yapan astsubaylara yönelik Ankara, Bursa, Adıyaman ve Kırıkkale'de operasyon düzenlendi.



Eş zamanlı operasyonda astsubaylar A.M.Ş. Ankara'da, B.M.K. Bursa'da, R.Y. Adıyaman'da, A.C. Kırıkkale'de gözaltına alındı. Şüpheliler, bulundukları illerdeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Kırşehir'e getirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 4  Astsubay  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER