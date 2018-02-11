4-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR KLAVYEYE BASTIKÇA, ALEYNA'NIN CEBİ DOLACAK
Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan ve kısa sürede geniş kitlelere hitap eden Aleyna Tilki, bilgisayar oyunu oluyor. Genç şarkıcı, oyundan ilk aşamada 100 bin lira kazanacak.
Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı ilginç açıklamalar ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, bilgisayar oyunu oluyor.
ÇOCUKLAR OYNADIKÇA ALEYNA KAZANACAK
Aleyna Tilki'nin bilgisayar oyununun, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olacağı öğrenildi.
İLK AŞAMADA 100 BİN LİRA ALACAK
Her yaptığı olay olan 17 yaşındaki popçunun, oyundan ilk aşamada 100 bin lira kazanacağı iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
- Bakan Arslan: Açılıştan 24 Saat Sonra Uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanına Aktarılacak
- Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
- Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
- Vakko, Araplara Satılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar