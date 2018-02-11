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4-12 yaş arası çocuklar klavyeye bastıkça, Aleyna'nın cebi dolacak

4-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR KLAVYEYE BASTIKÇA, ALEYNA'NIN CEBİ DOLACAK

Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan ve kısa sürede geniş kitlelere hitap eden Aleyna Tilki, bilgisayar oyunu oluyor. Genç şarkıcı, oyundan ilk aşamada 100 bin lira kazanacak.

Tarih : 11 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : 4-12 Yaş Arası Çocuklar Klavyeye Bastıkça, Aleyna'nın Cebi Dolacak(9/10)5

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı ilginç açıklamalar ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, bilgisayar oyunu oluyor.

ÇOCUKLAR OYNADIKÇA ALEYNA KAZANACAK

Aleyna Tilki'nin bilgisayar oyununun, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olacağı öğrenildi.

İLK AŞAMADA 100 BİN LİRA ALACAK

Her yaptığı olay olan 17 yaşındaki popçunun, oyundan ilk aşamada 100 bin lira kazanacağı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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