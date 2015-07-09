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3'ÜNCÜ KÖPRÜ'DE SONA YAKLAŞILIYOR!


3'ÜNCÜ KÖPRÜ'DE SONA YAKLAŞILIYOR!
Tarih : 09 Temmuz 2015, 11:19
Puan Ver : 3'üncü Köprü'de Sona Yaklaşılıyor!(6/10)8


Dünyanın en geniş asma köprüsü özelliğini taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İşçiler, yükselen sıcaklığa aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün en önemli kısımlarından olan 59 çelik tabliyenin 18 tanesi 9'u Avrupa yakasına, 9'u Asya yakasına yerleştirilip montaj işlemleri tamamlandı. 3. köprünün çelik tabliyelerinin ilerlemesi yüzde 30,5 seviyesine ulaştı.








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