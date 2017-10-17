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3'üncü Kez Ameliyat Edilen Baykal'la İlgili Son Açıklama: Hentom Temizlendi

3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT EDİLEN BAYKAL'LA İLGİLİ SON AÇIKLAMA: HENTOM TEMİZLENDİ

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın beyninden 3'üncü kes operasyon geçirmesiyle açıklama yapan CHP'li Lütfi Baydar, "Beyne baskı yapan cilt altındaki hentom temizlendi" dedi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : 3'üncü Kez Ameliyat Edilen Baykal'la İlgili Son Açıklama: Hentom Temizlendi(5/10)1

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal beynindeki rahatsızlıkla ilgili üçüncü kez operasyon geçirdi. Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar açıklama yaptı.

"HENTOM TEMİZLENDİ"

İşte Baydar'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Sayın Deniz Baykal'a özellikle kan sulandırıcı kullanılmasından kaynaklanan ameliyat sonrası cilt altına kanama hematom olması nedeniyle bu hematom temizlendi beyne baskı yapmaması için. Şuanda hem beynin dinlenmesi için hem de Genel Başkanın özellikle oksijen satürasyonunu akciğerlerde daha yüksek tutmamız için uyutulmaya devam ediliyor.

"BEYİN EN RAHAT POZİSYONDA"

Hematom boşaltılmasından sonra yapılan kontrol tomografisinde de bugüne kadar yapılan tüm işlemlerden sonra beynin en rahat pozisyonda olduğunu gördük. Bundan sonra başka bir komplikasyon olmadığı taktirde bu şekilde devam edecek.

KAN SULANDIRICI KANAMAYI ARTTIRIYOR

Biz ilk başta orta serebral erterin stent konularak açıldığı alanın kanlanmasını korumak istiyoruz. Bunun için kan sulandırıcı kullanmamamız lazım. Kan sulandırıcı da kanamayı artırıyor. Bu ikisi arasında optimum dozu sağlamamız lazım. Hastanedeki arkadaşlarımız bu optimum dozu sağlamaya çalışıyorlar.

3'ÜNCU OPERASYON OLARAK ADLANDIRMAYALIM

3. operasyon olarak adlandırmayalım. Operasyon yapıldı, ancak cilt altında olan kanama beyne bası yapmaması için. Biliyorsunuz en steril ortam ameliyathane ortamıdır, ameliyathane şartlarında yapıldı, temizlenmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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