

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oyun oynayan Yekbun Bugeç, 3üncü kattan beton zemine düştü.



Küçük kızın düştüğünü gören yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Yekbun, doktorlar tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.







kaynak:milliyet