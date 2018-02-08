29 Ekim'de açılacak 3'üncü Havalimanı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Lale figürlü dev hava kontrol kulesine yardımcı olmak için yapılan kule de ilk kez havadan görüntülendi.

Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim'de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. Üçüncü Havalimanı'nın çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yüzde 78'i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

YARDIMCI KULE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının Lale figürlü ödüllü Hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam ettiği görüldü. Öte yandan havalimanı inşaatında dev hava kontrol kulesine yardımcı olarak yapılacak yeni kule de ilk görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yapımına devam edildiği görülen yardımcı kule tamamlandığında 2'inci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 nolu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak. 3'üncü havalimanının ana kulesi olan Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kuleye yardım etmek amacıyla havalimanında 2. yardımcı kule olacak. Görüntülerde yardımcı kulenin betonarme yapısının büyük oranda yapıldığı görülürken uzunluğu da gözler önüne serildi. Yardımcı kule, ana kuleye destekleyici işlevle uçakların iniş ve kalkışlarına yardımcı olacak.

TERMİNAL BİNASININ BÜYÜK KISMI KAPATILDI

Görüntülerde, ayrıca havalimanının ana terminal binasının çatısının büyük kısmının kapatıldığı ve ana yerleşke binasının etrafındaki dış cephe camlarının montajının büyük bir kısmının tamamlandığı görülüyor. Uçakların yanaşacağı körük olarak bilinen yolcu köprülerinin de büyük oranda yapıldığı görülüyor. 3'üncü Havalimanı'na 'Lale' figüründen esinlenerek inşa edilen 'Hava Trafik Kontrol Kulesi"nde üst katların camlarının tamamlandığı görüldü. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulede çalışmalarına devam ettiği de havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR HAVALİMANINA METEOROLOJİ KULESİ YAPILACAK

3'üncü havalimanında ayrıca Türkiye'de ilk defa bir havalimanına inşa edilen Meteoroloji Kulesi yer alacak. Kule, meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3'üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

3 BİN 500 GÜVENLİK İSTİHDAM EDİLECEK

Öte yandan açılmasına aylar kalan havalimanının çalışanlarını belirlemek için çalışmalar da başladı. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvuruların bu ay itibarıyla başladığı bildirildi. Aranan özelliklerin başında özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

Kaynak: haberinburada