

Slopi üzerinden Irak'a geçen 60 haini Zaho'da PKK'lı teröristler karşıladı ve Kandil'e götürdü MİT ve Genelkurmay Başkanlığı bilgiyi doğruladı.







15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden 9'u General 288 muvazzaf askere ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ/PDY üyesi darbeci askerlerden 60'ının bölücü terör örgütü PKK'ya sığındıkları tespit edildi. Hainlerin PKK terör örgütünün “inine” sığınması Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca teyit edildi.







SEMİH TERZİ FAKTÖRÜ







Darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra paniğe kapılan cuntacı askerler Türkiye'den kaçmak için vakit kaybetmedi. 3 Tuğgeneral'in aralarında yer aldığı 60 askeri personel Sikorsky helikopterler ile Silopi'ye gitti.







Firari darbeci askerlere, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı'nı ele geçirmek istediği sırada kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından alnından vurulan Özel Kuvvetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'ye bağlı Silopi'deki Özel Kuvvetler Harekat Üssü'ndeki FETÖ'cü unsurlar yardım etti. ÖKHÜ'de görevli FETÖ'cü ekip çeşitli birliklerden kaçarak Silopi'ye gelen 60 hainin, Habur Sınır Kapısı'ndan Kuzey Irak'a geçmesine aracılık etti. MİT ve Genelkurmay'ın tespitlerine göre, 3 tuğgeneral ile çeşitli rütbelerdeki darbeci askerler Zaho'da PKK'lı teröristlerce karşılanıp Kandil'deki ana kampa götürüldü. Asker üniformalı cuntacıların, bölücü terör örgütüne sığınması FETÖ ile PKK arasındaki “hain” ittifakı da bir kez daha gözler önüne serdi.