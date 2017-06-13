Dortmund'da fazla şans bulamayan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'den de teklifler aldıklarını doğruladı.



Özcan, "Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor, ancak 3'ü de kararımızı bekliyor. Hepsinin düşüncesi Emre'yi kiralamak. Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını ve kendisini geliştirmesini istiyoruz" dedi.











kaynak:sabah