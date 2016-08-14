

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı.



SABAH'a konuşan Arslan, "İstanbulluların heyecanla beklediği iki yakayı birbirine üçüncü kez bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olacak" dedi.







Dünyanın en geniş köprüsü unvanını alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüksek mühendislik tasarımıyla teknoloji yoğun inşa edildiğinin altını çizen Arslan, köprünün tabliye genişliği, raylı sistem geçişi ve kule yüksekliğiyle de dünyada tek olduğunu ifade etti.