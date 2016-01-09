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3d touch otomobillere de geliyor

3D TOUCH OTOMOBİLLERE DE GELİYOR

Apple'ın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile Moda Akımı hâline gelen 3D Touch Özelliği şimdi de Otomobillere gelecek.

Tarih : 09 Ocak 2016, 10:04
Puan Ver : 3D Touch Otomobillere De Geliyor(10/10)11


Apple'ın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile Moda Akımı hâline gelen 3D Touch Özelliği şimdi de Otomobillere gelecek.

Volkswagen Grubu'nun 2 yıl önce CES'te tanıttığı ve geçen yıl satışa çıkan Otomobillerde, kullanmaya başladığı Dijital Gösterge panelini göz önünde bulunduracak olursak artık yeniliklerin hayata geçme hızının oldukça arttığını söyleyebiliriz.

CES 2016'da, sadece Otomotiv şirketleri değil Otomotiv Yan Sanayi Şirketleri de yeni Teknolojilerini sergileyecek. Bunların başında yer alan Şirketlerden biri olan Bosch, hazırladığı Fuar Aracı üzerinde, en yeni Teknolojilerini otomobil severlerle buluşturacak.

Bu yıl geleceğin teknolojilerinin sergileneceği ilk fuar olan Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı: “CES”, Otomotiv Şirketlerinin de yeni gösteri merkezlerinden biri hâline geldi.

Öte yandan Apple'ın iPhone 6s modeli ile hayatımıza soktuğu 3D Touch Ekran Özelliğinin de bu Araçtaki Ekranlarda kullanıldığını görüyoruz.

Bu sayede Sürücünün, Ekrana bakmasına gerek kalmadan daha önceden tanımlanmış olduğu Dokunma şekli ve Parmağın Baskı Şiddetine göre istediği sisteme erişip ayar yapabiliyor.

Araçiçi Bilgilendirme Sisteminden, Navigasyona, Radyodan, Klima Sistemine kadar Araç ile ilgili her türlü sistemin kontrol edilebilmesine imkân tanıyan bu Ekranları, birkaç yıl içerisinde seri üretim otomobillerde de görürsek şaşırmayın deriz. 3D Touch ile ilgili yeni bilgiler edindikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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