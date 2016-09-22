

İstanbul'da 20 yaşındaki gencin 15 yıldır eğik olan kolu 3D teknolojisiyle düzeltildi. Adapazarı'nda yaşayan 20 yaşındaki Gökhan Kavakçı, 5 yaşındayken ranzadan düşünce sağ dirseği kırıldı. Kemik yanlış kaynadı ve düzeltilmesi için uygulanan iki ameliyat da başarısız olunca hayatı adeta kabusa döndü. Dirseğinde oluşan 40 derecelik eğrilik nedeniyle Gökhan'ın sağ kolu ne tam kapanıyor, ne de tam açılabiliyordu.







Kavakçı, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Can Gemalmaz'a başvurdu. Gemalmaz, şekil bozukluğunun kusursuz ve etkin düzeltilebilmesi için '3 boyutlu teknoloji'den yararlandı. 3 boyutlu deformite analizi yöntemiyle dirsekteki şekil bozukluğu incelendi. Her iki koluna tomografi çekildi. Sağ dirsekte 40 derecelik eğrilik tespit edildi. Eğriliği düzeltmek için kemikten 40 değil, 20 derecelik bir üçgen dilim çıkarılıp 180 derece ters çevrilerek bölgeye tekrar yerleştirildi.







Operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Doç. Dr. Gemalmaz, "Ameliyatta hataya yer bırakmamak için bilgisayar ortamında uyarlaması yapılan tüm kemik ve modeller 3 boyutlu yazıcıda orijinal ebatlarında bastırıldı ve ameliyat bir kez de gerçek kemik modelleri üzerinde simüle edildi. Ardından koldaki deformasyon milimetrik hassasiyetle ve hatasız olarak giderildi. Gökhan Kavakçı ameliyatından 10 gün sonra dirseğini tam hareket ettirebildi ve tüm sorunlarından kurtuldu" dedi.