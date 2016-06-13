Bilindiği üzere daha önceleri hammadde, kalıp, plastik sanayi veya sektörleri gibi noktalarda kısıtlı kaynaklar, kısıtlı işler ile yürütülüyordu. Ancak 3D printerların hayatımıza girişiyle birlikte, olaylar artık çok farklı noktalara taşınmış oldu.



Bilindiği üzere daha önceleri hammadde, kalıp, plastik sanayi veya sektörleri gibi noktalarda kısıtlı kaynaklar, kısıtlı işler ile yürütülüyordu. Ancak 3D printerların hayatımıza girişiyle birlikte, olaylar artık çok farklı noktalara taşınmış oldu.



3D Printerlar aslında hepimizin iyi bildiği CNC tezgahların üç boyutlu kesim yapabilenleri ve bunları oldukça süratli, hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmaları en büyük özelliklerinin de plastik kalıba ihtiyaç duymamaları nedeniyle popülerlik kazanan yeni nesil makineler.



Buradan hareketle, bir çok sektöre yeni bir inovasyon kazandıran ve aslında bir çok sektörü domine edecek olan 3D Printerlar, gelecekte bir çok sektörü kendi tekelinde bulunduracak. Peki bu nasıl olacak?



3D Printerlar şuan için kişiye özel tasarımlar, kamera ekipmanları, drone parçaları, robot parçaları, lazer silahları ve bilimum daha bir çok aracın veya ürünün üretiminde etkin olarak görev alıyorlar. Yakın zaman içerisinde bir çok sektör 3D Printerlar ile dolacak ve hem iş gücüne olan ihtiyacı azaltacak, hem de işçi sayısına yönelik bir azaltmaya gidecek. Kalıpçıların yaptığı işi tek başına yapan 3D Printerlar, tasarımcılara ve prototipmodellemecilere ihtiyaç duyacak. Bu da tüm sektörleri yavaş yavaş bilgisayar, teknoloji ve bir web ağına çekiş yapacak.



Bir çok yabancı kanalda gördüğümüz ürünlerin ya da cisimlerin yapımında etkin rol oynayan 3D Printerlar, sadece sektörel anlamda değil evlerimizde yer alışlarıyla da hayatı yeniden şekillendirecekler. Kişilerin bir çok şeyi kendilerinin üretebilecekleri, yeniden tasarlayabilecekleri boyuta getiren bu 3D Printerlar, hayata inovatif bir bakış açısı ve soluk da kazandırmış olacaklar.



Ayrıca bu cihazlar; sağlık sektörüne de önemli destekler ve ilaveler sağlayacaklar. Kan damarı, yapay kalp ve daha bir çok konuda3D Printerlar ile çok daha fazla karşılaşacağız.



Türkiye' de Girişimler Başlamadan Bitiyor